برن (زمان التركية) – دعا برلمانيون سويسريون، بلادهم للتدخل لإيقاف “سلطوية وديكتاتورية” الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كما طالبوا بعدم التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة بين البلدين.

كتب البرلمانيين السويسريون، رسالة مشتركة إلى رئيس الاتحاد السويسري، جاي بارميلي، لاتخاذ إجراءات ضد الفوضى التي تشهدها تركيا.

والرسالة التي وقعها 32 برلمانيا، أوضحت أن أردوغان همش أشكال مختلفة من المعارضة في البلاد، وأسكت وسائل الإعلام الناقدة أو المشاركة في انتخابها، واستبدل القضاة المستقلين بالموالين لحزبه، وسجن العديد من الصحفيين والنشطاء الآخرين.

وطالب البرلمانيين بتوقيع عقوبات على تركيا في حال استمرارها في انتهاك حقوق الإنسان، وتأجيل التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة مع تركيا.

كما طالب البرلمانيين بوضع حد فوري لاضطهاد المعارضة في الداخل والخارج، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، والتخلي عن الحظر المفروض على حزب الشعوب الديمقراطي والانسحاب من اتفاقية اسطنبول.

كما جاء في الرسالة: “الاتحاد ملتزم بتعزيز احترام حقوق الإنسان. وبهذا المعنى، فإنها تلعب دورًا أساسيًا في جميع أنحاء العالم، وهي مهمة تم الالتزام بها منذ عقود. نحن نشارككم هذه القيم ، لذا نكتب لكم الوضع الحالي في تركيا الذي ينتهك حقوق الإنسان، نريدكم أن تضغطوا على الحكومة التركية “.

وأشارت الرسالة إلى أن السياسة الخارجية للرئيس أردوغان أصبحت أيضًا أكثر عدوانية بمرور الوقت. في السنوات الأخيرة، هاجمت الأكراد الذين يقاتلون تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا وشاركت في تدخلات عسكرية في شمال العراق، في انتهاك كامل لسيادة سلطات البلاد. وشجعت أذربيجان على استخدام العنف لحل النزاع الإقليمي مع أرمينيا. في النزاعات في ليبيا، جمعت الدولة التركية المرتزقة وأرسلتهم إلى هذه البلدان في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما حاول الرئيس أردوغان الضغط على عدد من الدول، بما في ذلك سويسرا، من أجل عودة الرعايا الأتراك الذين ألقى باللوم عليهم في محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.