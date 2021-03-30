أنقرة (زمان التركية)- أعلن عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، أن مؤسسة “City Mayors Foundation” رشحته لجائزة أفضل رئيس بلدية في العالم.

وأوضح يافاش الذي يتولى منصب عمدة العاصمة أنقرة منذ مارس 2019 خلال تدوينة على تويتر، أنه هو المرشح الوحيد لهذه الجائزة من تركيا، ومن ضمن 4 مرشحين من قارة آسيا.

وينتمي منصور يافاش إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وتشير استطلاعات الرأي إلى كومنه من ضمن الشخصيات التي بإمكانها منافسة الرئيس رجب أردوغان على الرئاسة في تركيا.

ويشارك في هذه المسابقة التي تقام كل عامين، 21 رئيس بلدية من 32 دولة حول العالم.

والمسابقة التي تقام منذ العام 2004، تشمل معايير عدة، تنص على ضمان إدارة محلية جيدة وصادقة، وحماية المصالح المشتركة للمجتمعات، وعدم التمييز بين الدين واللغة والتمييز العنصري واحترام القانون والدقة والأمانة في صنع القرار، واستخدام الموارد العامة بطريقة تفيد الجمهور، عدم منح امتيازات لرئيس البلدية باستخدام منصب العمدة والحصول على مكاسب مالية شخصية من الوعي العام بأنشطة إدارة المدينة وضمان ثقتهم في الإدارة، وتعزيز الروابط المجتمعية.

ويتم التصويت لمرشحي عمدة العالم لعام 2021 عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتمكن الراغبون في التصويت المستمر حتى أبريل القادم، من إرسال رسالة، ويفضل أن تكون مكتوبة باللغة الإنجليزية، على عنوان “[email protected]”.

والمدن المرشحة للجائزة: “أنقرة، أرنهايم – هولندا، بوغوتا – كولومبيا، براغا – البرتغال، براتيسلافا – سلوفاكيا، بوينس آيرس – الأرجنتين، كاسكايس – البرتغال، دانتوماديل – هولندا، دلهي – الهند، فريتاون – سييرا ليون، غرينوبل – فرنسا، غريني – فرنسا، جوارولوس – ساو باولو، البرازيل ، هلسينبورغ – السويد، كيغالي – رواندا، لونج بيتش – كاليفورنيا، مانشستر – المملكة المتحدة، مانهايم – ألمانيا، ملبورن – أستراليا، مكسيكو سيتي – المكسيك، ميلان – إسبانيا، ميلووكي – الولايات المتحدة الأمريكية، باسيج – الفلبين، الرقة – سوريا، ريتشموند – الولايات المتحدة الأمريكية، روستوك – ألمانيا، روتردام – هولندا، سانت أومير – فرنسا، سان بيلينو – إيطاليا، فيلا دي كونتي – إيطاليا، وارسو – بولندا وواشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية.