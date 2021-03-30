أنقرة (زمان التركية)- جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مطالبة شعبه بتحويل ممتلكتهم من النقد الأجنبي والذهب إلى الليرة التركية، التي فقدت جزء من قيمتها في الأيام الأخيرة.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 8.28 ليرة تركية.

أدلى الرئيس أردوغان بهذه التصريحات في ظل انهيار الليرة التركية، بعد أن تسبب قراره إقالة رئيس البنك المركزي التركي بهبوط الليرة بمعدل 12٪ في أسبوع، وكأن على الشعب التركي دفع ثمن أخطائه في كل مرة.

وبعد اجتماع مجلس الوزراء مساء الاثنين، زعم أردوغان أن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع على الأتراك وعلى تركيا.

أضاف الرئيس التركي: “يجب تصميم الاستثمارات في بلدنا وتحقيقها على مستوى عالمي، بحيث تتجاوز السوق المحلية أو الأسواق الإقليمية من حيث الحجم”.

يذكر أن دعوات أردوغان هذه لا تلقى أي صدى من الشعب التركي، حيث يفضل الناس استثمار مدخراتهم في منقولات آمنة مثل العملات الأجنبية والذهب.