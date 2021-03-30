أنقرة (زمان التركية)- واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تركيا الارتفاع لتشعل نار المتعاملين بالعملة المحلية التركية، حيث بلغ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8.36 ليرة.

وبسبب فيروس كورونا، والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة التركية، وتدخلات الرئيس أردوغان التي لا تتوقف، وأحدثها عزل مراد تشيتنكايا، عضو لجنة السياسة النقدية، من منصبه كنائب لرئيس البنك المركزي، بعد عزل رئيس البنك المركزي ناجي أغبال، أصبح سعر صرف الليرة تحت ضغط كبير.

الدولار الواحد أصبح يساوي 8.36 ليرة تركية، أما اليورو فوصل إلى 9.799 ليرة.

ويعتبر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم هو الأعلى منذ يناير 2020.

بالأمس، كان العائد على سندات الخزانة في تركيا لأجل 10 سنوات 1.70 في المائة، ليصل اليوم إلى 1.776.

وعلى الرغم من أن محافظ البنك المركزي التركي شهاب كافجي أوغلو صرح بأن سعر الفائدة لن يتم خفضه، صرح المستثمرون أن وجهة النظر المؤيدة لخفض سعر الفائدة أصبحت أقوى وانخفضت القدرة على التنبؤ في السياسات الاقتصادية التركية.

وقال جميل إرتيم، كبير المستشارين المسؤولين عن السياسات الاقتصادية للرئاسة، إنه لن يتم تقديم أي تنازلات من نظام سعر الصرف العائم الذي ينفذه البنك المركزي التركي، وإنه لا توجد أي سيطرة ناعمة أو صارمة على رأس المال على جدول الأعمال.