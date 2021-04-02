القاهرة (زمان التركية) – هاجم المصري محمد صلاح، اللاعب والمدرب الأسبق لنادي الزمالك لكرة القدم، الفرنسي باتريس كارتيرون، بسبب تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها أن لاعبي الفريق يعانون مشاكل نفسية وبدنية.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج “كورة تريند” على فضائية الحدث، أمس الخميس:” كارتيرون مدرب فاشل، لأنه يتحدث بهذه الطريقة عن الفريق رغم أنه يتابع الزمالك منذ 3 أو 4 أشهر وهو مدرب للتعاون السعودي فلماذا قبل بتدريبه؟”.

وأضاف: “كارتيرون تولى قيادة الزمالك بعد لقاء سيراميكا كليوباترا بالدوري والذي فاز به الفريق الأبيض وقدم عرضا رائعا بينما يخرج المدرب الفرنسي للحديث عن مشاكل بدنية والفريق في منتصف الموسم وينافس في 3 بطولات”.

وتابع صلاح: “كارتيرون يريد أن يلقي بفشله على المدرب السابق جايمي باتشيكو ويضع مبررات أمام الجماهير، وللأسف مبررات وهمية وغير حقيقية فلاعبو الزمالك محترفون وقادرون على الفصل بين أي مشكلة داخل النادي وبين الملعب”.

وأكد صلاح أن جمهور الزمالك يفهم في كرة القدم لأقصى درجة موضحا أن كارتيرون يخرج بهذه التصريحات الغريبة ليبرز أنه صاحب دور وبصمة لو فاز الفريق على مولودية الجزائر بعد غد السبت بالجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وطالب مدرب الزمالك الأسبق بالاعتماد على يوسف أوباما كمهاجم صريح في لقاء مولودية الجزائر، والدفع بإمام عاشور منذ البداية لدعم خط الوسط والاستفادة من تسديداته القوية.