أنقرة (زمان التركية)ــ قضت السلطات التركية بسجن 25 من أصل 93 مشتبهًا بهم تم اعتقالهم في إطار تحقيق مع عناصر بالقوات المسلحة التركية أتهموا بالعلاقة مع حركة الخدمة.

ومن بين المعتقلين 4 ضباط في الخدمة الفعلية. زكان مكتب المدعي العام في اسطنبول للإرهاب والجريمة المنظمة قد أصدر قرارا لفرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة إسطنبول باعتقال 115 شخصًا.

في حين تم الزج بـ 25 من المشتبه بهم الذين أحيلوا إلى المحكمة بالسجن، قررت السلطات إطلاق سراح 22 مشتبهاً، قالت إنهم استفادوا من “أحكام التوبة الفعالة”، و43 بشرط الرقابة القضائية، فيما تواصل فرق الشرطة العمل على القبض على 22 مشتبها بهم “فارين”.

في العملية المتزامنة التي نُظمت في 25 مقاطعة في اسطنبول في 30 مارس، تم القبض على 93 شخصًا من أصل 115 شخصًا صدرت ضدهم مذكرات اعتقال.

ومن بين المعتقلين 4 ضباط في الخدمة الفعلية والبقية مفصولين من العمل ومتقاعدون، ووجهت للمشتبه بهم تهمة إستخدام الهواتف العمومية للاتصال بحركة الخدمة.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.