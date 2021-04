Share on Twitter

أنقرة (زمان التركية)- نشرت العديد من الصحف التركية الموالية للحكومة أخبارا حول توقيع إنجلترا وإسرائيل اتفاقية لتدشين ممر ملاحي بديل لقناة السويس المصرية باسم قناة “بنجورين”.

وقعت الصحف التركية وعلى رأسها “يني شفق”، في فخ كذبة أبريل، حيث نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية خبرا حول توقيع إنجلترا وإسرائيل اتفاقية لتدشين ممر ملاحي بديل لقناة السويس المصرية باسم “بنجورين”، باعتباره “كذبة أبريل”، ولكن صحف أردوغان تداولت الخبر وكأنه حقيقة.

صحف “يني شفق، حرييت، ملييت، صباح، أقشام”، جميعها نشرت الخبر كأنه حقيقة، تحت عنوان “الحرب بدأت مبكرا”.

وأوضحت الصحف أن بعد الأزمة الأخيرة في قناة السويس، وقعت إنجلترا وإسرائيل اتفاقية لتدشين ممر ملاحي بديل لقناة السويس المصرية.

كما طالب مصطفى قارت أوغلو الكاتب في صحيفة “أقشام” التركية، الأمم المتحدة بدعم المشروع الإسرائيلي، مضيفا أنه في عام 2020، مرت أكثر من 18500 سفينة عبر قناة السويس التي يبلغ طولها 193.3 كيلومترًا، أي حوالي 52 سفينة يوميًا.

وكانت الجارديان نشرت كذبة أبريل وقالت فيها: بعد جنوح سفينة الشحن الجافة Ever Given Given وإغلاق قناة السويس، تمت مناقشة فتح قناة ثانية على الحدود المصرية الإسرائيلية، وأن لجنة الطرق التجارية التابعة للأمم المتحدة (UN)، التي توحد الاقتصاديات، كانت مهتمة بإقامة القناة. المشروع قد يشمل أنفاقًا من مصر إلى أيرلندا الشمالية” ولكنه “سيؤدي أيضًا إلى انخفاض منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط.