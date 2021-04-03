القاهرة (زمان التركية)ــ تشهد مصر اليوم السبت انطلاق موكب المومياوات، في العاصمة القاهرة، من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، في حدث يتابعه العالم عبر تغطية إعلامية دولية كبيرة، يفخر خلاله المصريون باستعراض تاريخهم أمام العالم.

وينطلق الموكب مع غروب شمس السبت، في رحلة مدتها نحو 45 دقيقة، آخر محطاتها متحف الحضارة في الفسطاط.

ويضم الموكب 22 مومياء ملكية تجوب شوارع القاهرة، لـ 18 ملكًا و4 ملكات من الأسر السابعة عشر حتى العشرون. ومن ضمن الملوك “حتشبسوت، رمسيس الثانى، تحتمس الثالث، سيتى الأول، سقنن رع، ميريت أمون، أحمس وزوجته نفرتارى”.

ومن بين المراسم التي سيبدأ بها الاستعراض إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب من المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة والذي يكون مضاءًا بالكامل ،ثم يمر الموكب عبر كورنيش النيل تتقدمه خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية.

ووفق وسائل إعلام مصرية تم تأمين المومياوات المشاركة في الموكب عبر وضعها في كبسولات نيتروجينية خالية من الأوكسجين، بعد ترميمها بالشكل المناسب. وقال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى: إن “سلامة المومياوات هي الأساس الأول قبل أي فاعلية”.

وتغطي أكثر من 400 وسيلة إعلامية الحدث البارز، الذي يلقى الضوء على تاريخ الحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين، وبراعة المصريين القدماء في تخليد تاريخهم.