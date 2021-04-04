أنقرة (زمان التركية)- شهدت سواحل “باكيركوي، سيليفري، فلوريا” في مدينة إسطنبول انحسارا للمياه خلال الأسبوع الماضي، مما تسبب في حالة قلق لدى المواطنين.

خبير الأرصاد الجوية الدكتور، جوفان أوزدمير، أوضح انحسار مياه الشواطيء في إسطنبول إلى نحو 6 أمتار، ظاهرة “موسمية”، وطبيعية في الربيع، وغالباً ما يحدث هذا الحدث نتيجة للمناخ، وأهم عامل هو الرياح والضغط الجوي ودرجة حرارة الهواء.

وأضاف أوزدمير أن هذا الوضع سيستمر حتى نهاية مايو القادم.

ودعا خبير الأرصاد التركية، المواطنين لعدم الخوف من هذا الانحسار، لأنه ليست علامة على وقوع زلازل كما يتصور البعض.

كما أشار أوزدمير إلى أن الانحسار يختلف حسب ضحالة المدن الساحلية، وتختلف أنظمة ضغط الهواء اعتمادًا على طول الوقت في تلك المناطق.