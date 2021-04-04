أنقرة (زمان التركية) – فقد نحو 125 ألف شخص مصدر رزقه بسبب إفلاس 1561 نشاط تجاري في تركيا خلال عام منذ بداية جائحة كورونا.

وخلال الأشهر الاثني عشر الماضية منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 فقد 124 ألف و910 وظائفهم من بينهم 99 ألف و588 تاجر وفني فقدوا مصدر رزقهم خلال العام الماضي.

وجاءت المقاهي والمطاعم في مقدمة أكثر الأنشطة التجارية تأثرا بالقيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، حيث واجه مالكوها صعوبات كبيرة في الالتزام بالقيود خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

ومن بين الذين فقدوا وظائفهم، 19 ألف و727 أغلقت المنشآت التجارية التي يعملون بها خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.

البيانات الواردة في جريدة سجل التجار والحرفيين، تشير إلى إفلاس 1561 وحدة تجارية تعمل في مجال الطعام والشراب خلال الشهرين الأولين من العام الجاري من بينها 495 وحدة تجارية أشهرت إفلاسها في يناير/ كانون الثاني و1066 وحدة تجارية أشهرت إفلاسها في شهر فبراير/ شباط.

وفي هذا الإطار أدلى مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، ولي أغبابا، بتصريحات، قال فيها إن وتيرة الإفلاس ستتسارع في حال عدم تقديم الدعم للتجار وفقا لحجم الخسائر التي سيتعرضون لها بسبب القيود المفروضة خلال شهر رمضان.

أضاف: “على الحكومة التركية تقديم الدعم للتجار وفقا لإجمالي الخسائر التي تعرضوا لها وليس بنحو 3 في المئة من الخسائر. على الحكومة أن تتولى سداد الإيجار وفواتير الخدمات والزيادات والضرائب للتجار”.

وكان الرئيس رجب أردوغان أعلن عن الإجراءات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث أشار إلى أن عمل المطاعم خلال رمضان سيقتصر على خدمة إيصال الطلبات إلى المنازل، وأشار إلى أن حظر التجول في الولايات المدرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) سيُطبق يومي السبت والأحد بشكل كامل (في رمضان وغير رمضان).

وذكر أردوغان أن حظر التجول سيكون بين التاسعة مساء والخامسة صباحا سيستمر في عموم تركيا على مدار الأسبوع.

ووفق البيانات الرسمية يبلع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 4 ملايين و 5 آلاف شخص.