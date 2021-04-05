أنقرة (زمان التركية)- يبدو أن اليونان ستكون المحطة الجديدة للاعب كرة القدم المغربي، يونس بلهندة، وذلك بعد فسخ عقده مع فريق جالطة سراي التركي.

بعد مغادرته جالطة سراي، طاردت العديد من الفرق المغربي يونس بلهندة.

وزُعم أن فرق الدوري الإسباني إشبيلية وفالنسيا وريال بيتيس كانت مهتمة بشكل كبير بالنجم المغربي.

لكن يونس بلهندة على وشك اتخاذ قرار مفاجئ، حيث بدأ مفاوضات الانتقال مع فريق أولمبياكوس اليوناني القديم لنهاية الموسم.

وبحسب تقارير صحفية يونانية، فإن فريق أولمبياكوس اليوناني مهتم بشدة بضم يونس بلهندة.

وإذا أبرم يونس بلهندة اتفاقًا مع أولمبياكوس، فسيتم ضمه إلى الفريق اليوناني في نهاية الموسم دون رسوم انتقال.

لعب بلهندة 131 مباراة رسمية في جالطة سراي حتى الآن، وأحرز 22 هدفا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

وتبلغ القيمة التسويقية لبلهندة 4 ملايين يورو، وكان يكسب سنويا من جالطة سراي التركي 3 ملايين و350 ألف يورو، باستثناء المكافآت.

جلطة سراي يفسخ عقد المغري يونس بلهندة بعد تصريحاته

وكان فريق جلطة سراي فسخ الشهر الماضي عقد اللاعب المغربي يونس بلهندة من جانب واحد، في رد فعل جاء بعد تصريحات للاعب عقب مباراة فريقه مع سيفاسبور، والتي اعتبرت بمثابة إهانة لإدارة النادي.

في مقابلة مع قناة BEIN Sports بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، أدلى بلهندة -31 عاما- -بتصريحات بالفرنسية قال فيها إن “على المديرين الاهتمام بما يدور بأرض الملعب بدلاً من قضاء الوقت على تويتر وإنستغرام، حتى أن الملعب في فلوريا أفضل بكثير من ملعب ترك تليكوم”. لكن مترجم النادي خفف هذه الكلمات إلى التركية لكن تم الكشف عن الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أن أصبحت هذه التصريحات محط اهتمام، أدلى بلهندة ببيان وذكر أنه يحترم إدارة غلطة سراي وأن ما قاله أسيء فهمه، قائلا “لقد أسيء فهم بسبب ما قلته. لقد فهم مترجمنا أن هذه رسالة بناءة. أنا أحترم كل إدارة غلطة سراي وأنا على علاقة جيدة مع الجميع في النادي “.

وكانت تقارير تركية سابقة تحدثت عن رفض بلهندة خفض راتبه من 3.3 مليون يورو سنويا إلى 1.5 مليون يورو.

وقالت معلومات إن جلطة سراي، الذي انضم إليه مؤخرًا المصري مصطفى محمد، يريد استبدال يونس بلهندة، باللاعب العالمي جوليان دراكسلر.

ويعتبر يونس بلهندة هو اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018. وشارك بلهندة في 99 أحرز فيهم 18 هدفا و19 تمريرة حاسمة و204 تمريرة تسديد.