أنقرة (زمان التركية) – فازت فيوسا عثماني برئاسة إقليم كوسوفو المنفصل من جانب واحد عن صربيا، خلال عملية تصويت حاسمة شهدها البرلمان.

وخلال جلسة الاقتراع الثالثة بالبرلمان يوم الأحد حصلت عثماني التي تبلغ من العمر 38 عامًا على 71 صوتا لتفوز بمنصب الرئيس.

شارك في عملية الاقتراع 82 نائب برلمانيا من بين 120 نائبا برلمانيا، ولم يتمكن أحد خلال الجولتين الأولى والثانية من الحصول على ثلثي أصوات البرلمان اللازمة للفوز بالانتخابات.

ولم يحصل ناصوف بجتا، منافس عثماني،على أية أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 11 صوتا.

وكان من الممكن اللجوء إلى انتخابات مبكرة في حال ما لم تسفر الجولة الأخيرة على انتخاب رئيسا للبلاد المعترف بها جزئيًا.

وبهذا أصبحت عثماني خبيرة القانون الإصلاحية مرشحة حزب “فيتيفيندوسيه” -تقرير المصير- الحاكم، الرئيسة الخامسة للإقليم منذ إعلان استقلاله في عام 2008.

وكان الرئيس السابق للإقليم، هاشم تقي، قد أعلن استقالته من منصبه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعدما تم قبول مذكرة ادعاء جرائم الحق التي أعدتها المحكمة الخاصة بكوسوفو في لاهاي بحقه.

وشغلت عثماني التي تلقت تعليمها في الولايات المتحدة منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 ومارس/ آذار من عام 2021.

من جهة أخرى انتقدت أحزاب المعارضة اختيار الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان من حزب واحد.

وتم الاعتراف باستقلال جمهورية كوسوفو عام 2008 من قبل 97 دولة عضو في الأمم المتحدة، و22 دولة من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.