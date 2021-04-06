أنقرة (زمان التركية) – طبقت تركيا التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية في عدد من مطاراتها، لمواجهة وباء كورونا.

وتشير معلومات وكالة الأناضول إلى إضافة المديرية العامة لإدارة الساحات الجوية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية إجراء جديدا للإجراءات الاحترازية المطبقة في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد.

ووفق الوكالة طبقت التجربة الجديدة في ستة ولايات بالأخذ في عين الاعتبار البيانات الإحصائية للمسافرين والأوضاع الهيكلية لصالات المطار.

وبدأت المطارات التركية باستخدام الأجهزة التي ستقوم بتعقيم مساند اليد بالسلالم المتحركة وحقائب المسافرين الذين سيعبرون من أجهزة الأشعة السينية.

الأجهزة التي أنتجت بمجهودات مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية، وضعت في مطارات أرضروم وغازي عنتاب ودياربكر وهاتاي تشانق قلعة وطرابزون.

وأجريت الاختبارات على الأجهزة، في معامل جامعة أرجيس في قيصري ومركز مرمرة للأبحاث.