أنقرة (زمان التركية)- حذر الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرطاش، من أن حزب الحركة القومية يمارس المزيد والمزيد من الضغط على الحزب الحاكم، للسيطرة على الدولة وإعادة تشكيلها.

الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، قال إن الحزب القومي يحاول الاستفادة من اعتماد حزب العدالة والتنمية عليه للفوز بالانتخابات، لكنه أكد أن “حزب الحركة القومية لن ينجح في تحقيق ذلك أبدا”.

وفي سياق منفصل، أكد دميرطاش أن أحزاب المعارضة يجب أن تتفق على قيم ديمقراطية مشتركة وتؤسس تحالفًا الآن دون انتظار انتخابات 2023، مشيرا إلى أنه “يجب على كل الأحزاب التي تريد القتال جنبًا إلى جنب من أجل الديمقراطية أن تتحد”.

كما صرح دميرطاش أن محاولة إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي تشير أيضًا إلى أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية قد تخليا عن مبادئهما التأسيسية.

وتابع دميرطاش: “من أهداف قضية الإغلاق إثارة الجدل بين المعارضة لإضعاف المعارضة وتقسيمها. ولا يجوز أن تقع المعارضة في هذا الفخ”.

يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية استجابت خلال الأيام الأخيرة لعدد من طلبات دولت بهجلي، وكان منها رفع دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وحرمان 600 من أعضائه من العمل السياسي، كما تم التحقيق مع 10 جنرالات من بين الموقعين على بيان يرفض مناقشات الانسحاب من اتفاقية مونتورو، بعد مطالبة بهجلي بتجريد جميع الموقعين على البيان البالغ عددهم 104 ضابطا متقاعدًا من رتبهم وحرمانهم من المعاش التقاعدي.