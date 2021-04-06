أنقرة (زمان التركية) – يزور رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، تركيا اليوم الثلاثاء برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، استجابة لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وذكرت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان أن اللقاءات ستشهد إعادة النظر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جميع الجوانب وتناول الخطوات الممكنة لتطوير التعاون في إطار أجندة إيجابية ترتكز على مبدأ المشاركة وتعمل على إقراره.

وأضاف البيان أن اللقاءات أيضا ستشهد تبادل الآراء بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

مرحلة جديدة من العلاقات

وتنتظر تركيا من الاتحاد الأوروبي تجديد اتفاقية الهجرة، وإعفاء مواطنيها من تأشيرات الاتحاد الأوروبي وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي القائمة منذ 25 عاما.

وسيشدد أردوغان على هذه البنود خلال لقائه مع كل من ميشيل ودير لاين، كما ستطالب تركيا ببدء مباحثات منحها العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي.

هذا وستشهد اللقاءات أيضا بحث التوترات في شرق البحر المتوسط وجائحة كورونا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتقد تركيا في عدد من القضايا من بينها تراجع أوضاع حقوق الإنسان منذ انقلاب 2016 وعلى إثر ذلك تم تجميد مفاوضات العضوية مع تركيا، كما ينتقد الاتحاد الأوروبي التوترات بين تركيا واليونان وقبرص في شرق المتوسط بسبب الخلاف على أحقية التنقيب عن الثروات النفطية. وترفض عدد من البلدان الأوربية تجديد اتفاق الهجرة مع تركيا، بسبب اتهامها باستخدام هذه القضية كورقة ضغط من أردوغان ضد الاتحاد الأوروبي.