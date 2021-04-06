الرياض (زمان التركية)ــ أعلنت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السماح باستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك بشروط محددة.

وستمنح تصاريح أداء العمرة والصلاة في مكة، وزيارة المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بدءاً من الأول من رمضان.

ويشترط للحصول على تصاريح دخول مكة والمدينة أخذ جرعتين من لقاح كورونا، أو أن يمر على المحصّن 14 يوماً بعد تلقي الجرعة الأولى، بجانب المحصن المتعافي.

سيعتمد على التطبيق الهاتفي (توكلنا) للتأكد من الحصول على اللقاح، وسيكون حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقين أيضاً.

تم تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، وحددت المسارات الثلاثة الأقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة.

تم تخصيص مصليات مهيأة للمصلين تعقم باستمرار، ويراعى فيها تطبيق التباعد الجسدي.