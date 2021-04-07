أنقرة (زمان التركية) – تعرضت شركة دعم رحلات الطيران Jetex، للهجوم والانتقاد بعد إعلانها تقديم خدمة الإفطار في ناطحات السحاب بثمن باهظ لعملائها في دبي طوال شهر رمضان.

وذكرت الشركة ومقرها مدينة دبي الإماراتية، أن تكلفة الإفطار لشخصين بإطلالة على ناطحات السحاب مع الاستمتاع بلحظة غروب الشمس بمدينة دبي تقدر بـ 18 ألف دولار (146 ألف ليرة).

ويستعد المسلمون في شتى أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان الكريم المعروف بـ “سلطان الأحد عشر شهرا”.

وأوضحت الشركة في بيانها أن سيارة فارهة بسائق ستقوم باستقبال العملاء في صالة الشركة لكبار الشخصيات من ثم ستنقلهم إلى الطائرة.

هذا وأوضحت الشركة أنها حتى الآن تلقيت حجوزات لأجل 15 شخصا.

وأثار هذا الإعلان حالة من السخط في الرأي العام التركي الذي اعتبره ضد رسالة الصيام الذي يجعلنا نشعر بما يمر به الأشخاص الذين أرهقهم الجوع بسبب الفقر.

وعقب هذه الانتقادات نشرت الشركة بيانا أوضحت خلاله أن العائدات المحققة طوال شهر رمضان سيتم التبرع بها لصالح مؤسسة Dubai Cares وهي مؤسسة خيرية دولية مقرها بالإمارات المتحدة.