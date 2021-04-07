أنقرة (زمان التركية)- زار السفير الأمريكي في تركيا ديفيد م. ساترفيلد، رئيس حزب المستقبل المعارض، داود أوغلو، في مقر الحزب.

وأعلن داود أوغلو عن الزيارة عبر حسابه على تويتر.

وأوضح داود أوغلو أنه تناول مع السفير الأمريكي في تركيا التطورات العالمية والإقليمية، فضلا عن إجراء محادثة مثمرة حول العلاقات التركية الأمريكية.

كما توجه داود أوغلو بالشكر للسفير على زيارته الكريمة.

يذكر أن منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير المضي لم يتواصل حتى الآن بشكل مباشر مع نظيره التركي رجب أردوغان.

وكان بايدن قد هاجم أردوغان خلال حملته الانتخابية ووصفه بأنه “مستبد”، وقال إنه سيدعم المعارضة لإسقاط النظام الحاكم.