أنقرة (زمان التركية) – خصصت صحيفة التايمز البريطانية مساحة واسعة للقاء الذي أجراه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع مسئولي الاتحاد الأوروبي في بلاده.

ذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي عرض مزيد من الدعم المالي على أردوغان لوقف تدفق اللاجئين نحو حدود بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن لقاء أردوغان الثلاثاء مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية استغرق ثلاث ساعات مفيدة أن الطرفين تباحثا بشكل ودي وصريح خلال الزيارة النادرة، وأن الاتحاد الأوروبي قام بتمديد اتفاقية الهجرة لمنع تدفق اللاجئين على دول الاتحاد وقام بمنح الجانب التركي المزيد من الدعم المالي.

غياب أردوغان

وأوضحت الصحيفة أنه لم يتم الكشف عن حجم المساعدات المالية هذه مفيدة أنه لم يتم مشاركة جميع التفاصيل الخاصة بالزيادة مع الرأي العام غير أنه عما قريب سيتم الكشف عن حزمة المساعدات التي أعدها الاتحاد الأوروبي لأجل اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مليئة بالتوترات منذ سنوات طويلة غير أن قادة الاتحاد الأوروبي قاموا بمد غصن الزيتون إلى أردوغان مشيرة إلى غياب أردوغان عن البيان المشترك الصادر عن رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع الاتحاد الأوربي اتفاقية الهجرة التي تلزم أنقرة باستقبال المهاجرين الذين توجهوا عبر حدودها إلى اليونان وأوروبا بطرق غير قانونية ويتشكل أغلبهم من السوريين، وحصلت على مساعدات نقدية في المقابل.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتقد تركيا في عدد من القضايا من بينها تراجع أوضاع حقوق الإنسان منذ انقلاب 2016 وعلى إثر ذلك تم تجميد مفاوضات العضوية مع تركيا، كما ينتقد الاتحاد الأوروبي التوترات بين تركيا واليونان وقبرص في شرق المتوسط بسبب الخلاف على أحقية التنقيب عن الثروات النفطية. وترفض عدد من البلدان الأوربية تجديد اتفاق الهجرة مع تركيا، بسبب اتهامها باستخدام أردوغان هذه القضية كورقة ضغط ضد الاتحاد الأوروبي.