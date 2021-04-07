أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الأولى عالميا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

سجلت تركيا أمس الثلاثاء فقط، 49 ألف و584 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد، وهي أعلى إصابة عالميا بالفيروس في يوم واحد.

ونشرت وزارة الصحة التركية بيانات الإصابة بفيروس كورونا الجديدة، والتي كشفت الزيادة المستمرة في عدد الإصابات والوفيات.

بيانات وزارة الصحة أوضحت أنه خلال 24 ساعة، فقد 211 شخصا حياته بسبب فيروس كورونا.

كما كان هناك 49 ألف و584 حالة إصابة جديدة.

وبحسب البيانات بلغ إجمالي عدد الفحوصات 40 مليون 83 ألف 142، وبلغ العدد الإجمالي للمرضى الخطرين 2 ألف و 477، وبلغ إجمالي عدد المتعافين 3 ملايين 159 ألفاً 475، وبلغ عدد الفحوصات اليوم 271 ألفاً 547.

ومنذ نهاية مارس الماضي تجاوزت الإصابات في تركيا 30 ألف حالة يوميًا.

وتلقي المعارضة التركية باللوم على المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها حزب العدالة والتنمية بمشاركة الرئيس أردوغان خلال الشهر الماضي، في إطار الترويج للدستور الجديد، وتتهم الحزب الحاكم بتفضيل مصالحه السياسية على صحة الشعب.