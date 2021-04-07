أنقرة (زمان التركية) – وردت أنباء عن إفلاس شركة أخرى في قطاع الإنشاءات، الذي يعد أحد أكثر القطاعات تأثرا بالاضطرابات الاقتصادية في تركيا، إذ أصدرت المحكمة قرار بإفلاس شركة جارانتي كوزا (Garantı Koza) للإنشاء التي يمتد تاريخها إلى 73 عاما.

وبدأت الشركة إجراءات التصفية بموجب القرار الصادر عن الدائرة الثالثة لمحكمة بكركوي التجارية في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.

تأسست شركة جارانتي كوزا في عام 1948 وتعمل منذ ذلك الحين في مجال المقاولات الانشائية والتطوير العقاري.

ونفذت الشركة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية في إسطنبول حتى يومنا هذا، كما أكسبت المدينة علامات تجارية شهيرة مثل Akkoza و Akbatı، علمًا أنها تضم نحو 60 -70 شريكًا.

جدير بالذكر أن الشركة نفذت مشاريع سكنية وفندقية ومراكز تسوق في بلغاريا أيضًا.

واشتكى مواطنون من عجزهم عن الحصول على وثائق الملكية (طابو) في بعض المشاريع التي نفذتها الشركة داخل تركيا.

وتفاجأ العديد من الملاك بالحجز على وحداتهم السكنية عندما حاولوا بيعها رغم تسلمهم إياها بوثائق ملكية.

وفور علمهم بقرار الرهن، داهم ملاك الوحدات السكنية إدارة الشركة، وأوضحت الشركة لهم أن أحد البنوك قام برهن الوحدات السكنية لعجز إدارة الشركة عن سداد قرض تجاري حصلت عليه.