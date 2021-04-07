أنقرة (زمان التركية)- طالب رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميكوتاكيس، بضرورة إلغاء ليبيا الاتفاقية البحرية مع أنقرة معتبرًا أنها غير قانونية.

هذا التصريح جاء خلال لقاء جمع بين ميكوتاكيس ورئيس الوزراء الليبي عبد الحميد ديببة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال ميكوتاكيس: “بالطبع، من المهم جدًا بالنسبة لنا؛ إلغاء الوثائق غير القانونية التي يتم تقديمها على أنها اتفاقيات الدولية ولكن ليس لها أي أساس قانوني مثلما صرح بذلك بوضوح مجلس أوروبا”.

لكن رئيس الوزراء اليوناني أكد في الوقت ذاته أنه حان الوقت لترك كل شيء اختبر علاقاتهم مع ليبيا في الماضي القريب، مشيرا إلى أن بلاده ستفتتح سفارتها في طرابلس، وقنصلية في بنغازي.

وأكد ميكوتاكيس على أن الشرط المسبق لأي تقدم في علاقات ليبيا مع الاتحاد الأوروبي، هو خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

أما رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد ديببة، فشدد على أهمية حماية حقوق اليونان وتركيا، مشيرا إلى أنهم وقعوا على الاتفاقية مع تركيا بخصوص المنطقة الاقتصادية.

وأضاف ديبببة أن بلاده مستعدة لتأسيس لجنة مشتركة مع اليونان لبدء محادثات بين جزيرة كريت وليبيا حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي شغل سابقًا منصب سفير ليبيا في أثينا، وطردته اليونان على خلفية توقيع حكومة الوفاق الوطني على اتفاقية الترسيم البحري مع تركيا.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة عبرت تركيا عن سعيها لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق المتوسط، وتبذل أنقرة جهودا للتقارب مع القاهرة بعد سنوات من العداء، من أجل تحقيق هذا الهدف.

وحول القوات التركية المتواجدة في ليبيا، كان مجلس الأمن القومي التركي أكد عقب الاجتماع الذي عقد نهاية مارس الماضي برئاسة الرئيس التركي، رجب أردوغان على مواصلة تركيا تقديم شتى صور الدعم إلى ليبيا.

وفي نوفمبر 2020 مدد البرلمان التركي مهمة القوات العسكرية في ليبيا لعام إضافي.