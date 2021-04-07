لندن (زمان التركية) – فاز فريق ريال مدريد على ضيفه ليفربول بـ3 أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال، كان نجم المباراة بإحرازه هدفين، في حين أحرز ماركو أسينسيو الهدف الثالث.

ولم يكفِ هدف اللاعب المصري محمد صلاح في استعادة ليفربول زمام المباراة التي كان فيها دفاع الفريق الإنجليزي بحالة فوضى.

وفي إطار الدوري ذاته، فاز مانشستر سيتي على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف.

أحرز سيتي الهدف الأول عبر لاعبه كيفن دي بروين، وقبل نهاية المباراة بست دقائق نجح دورتموند في إدراك التعادل عن طريق ماركو رويس.

وشهدت الدقيقة الأخيرة هدفا قاتلا منح مانشستر سيتي فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف.