إسطنبول (زمان التركية) – تواجه الصحفية الكردية ميليس ألفان السجن لأكثر من سبع سنوات بسبب منشور لها على إنستجرام قبل ست سنوات.

الادعاء العام يتهم ألفان بـ”الدعاية الإرهابية” بناء على منشور على حسابها في إنستغرام عام 2016 مع صورة لاحتفالات بعيد النوروز الذي يحتفل به الأكراد على وجه الخصوص.

الصورة التي نشرتها الصحفية احتوت على علم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا منذ أن حمل السلاح من أجل إقرار الحكم الذاتي في المناطق الشرقية من البلاد قبل نحو نصف قرن من الزمن.

ونفت ألفان اتهامات الصلة بالإرهاب ودافعت عن نفسها قائلة إنها نشرت صورة للاحتفالات التي لم تحضرها بنفسها، وبثتها قنوات تلفزيونية في جميع أنحاء البلاد.