أنقرة (زمان التركية) – دافع وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، عن المجلس العلمي لمكافحة كورونا، بعد تعرضه لهجوم لاذع من قبل زعيم المعارضة.

وعبر حسابه بموقع تويتر، نشر فخر الدين كوجا تغريدة أفاد خلالها أن الوزارة فصلت عملية التصدي لفيروس كورونا المستجد عن السياسية منذ البداية.

وأضاف قائلا: “تجاهل الجهود التي قدمها المجلس العلمي على مدار الجائحة وإهانته بأسلوب عدائي أمر مرفوض. المجلس العلمي ليس أداة للتصفية الحسابات السياسية، ولتظهروا بعض الاحترام”.

جاءت هذه التصريحات في إطار الرد على الانتقادات التي وجهها زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو للمجلس العلمي لمكافحة كورونا، حيث حاول وزير الصحة تصويرها على أنها “تصفية حسابات سياسية”.

وكان زعيم المعارضة قال: “ما يقوله المجلس العلمي لمكافحة كورونا غير واضح تماما.. اعتبارًا من 4 أبريل تجوزنا الولايات المتحدة الأمريكية في عدد الحالات. توفي أمس 193 شخصًا. كيف يحكم هذا البلد؟ أعضاء المجلس العلمي بالكامل لا علاقة لأي منهم بالعلم. إذا لم تلتزم الحكومة بقواعد من تسمونهم المجلس العلمي، فيجب أن تنسحبوا منها بكرامة”

في إشارة منه إلى اللقاءات الجماهيرية التي عقدها حزب العدالة والتنمية وسط عشرات الآلاف من المشاركين بشكل مخالف للقواعد المعلن عنها من قبل المجلس العلمي لمكافحة كورونا.

وارتفع معدل إصابات كورونا في تركيا أمس الثلاثاء بشكل كبير مقتربًا من 50 ألف إصابة، ومنذ نهاية مارس الماضي تجاوزت الإصابات في تركيا 30 ألف حالة يوميًا.

وتلقي المعارضة التركية باللوم على المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها حزب العدالة والتنمية بمشاركة الرئيس أردوغان خلال الشهر الماضي، في إطار الترويج للدستور الجديد، وتتهم الحزب الحاكم بتفضيل مصالحه السياسية على صحة الشعب.