أنقرة (زمان التركية)ــ بلغت صورة لبحيرة وان شرق تركيا، تم التقاطها من الفَضاء مرحلة التصفيات النهائية من بين 30 صورة في الجولة الرابعة في مسابقة “بطولة العالم” عبر الإنترنت التي تنظمها وكالة الطيران والفضاء الأمركية (ناسا).

أطلقت وكالة ناسا هذه المسابقة منذ أكثر من 20 عامًا ليشارك بها رُوَّاد الفَضَاء العاملين في محطة الفضاء الدولية بالصور الملتقطة من الفضاء.

التقطت رائدة الفضاء كيت روبينز صورة فريدة لبحيرة وان أكبر بحيرات الصودا في العالم أثناء دورانها حول المحطة الفضاء الدولية في عام 2016 .

حصلت صورة بحيرة وان على 94 بالمائة من الأصوات مقابل أقرب منافس لها “برح السحاب” في الدور نصف النهائي. وستتنافس بحيرة وان الآن في النهائي مع صورة منافستها “النجوم في الحركة” بالجولة الخامسة، وسينتهي التصويت يوم 12 أبريل.

