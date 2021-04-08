أنقرة (زمان التركية) – أصدر مجلس الدولة في تركيا قراره في الطعن على قرار السماح بارتداء الحجاب داخل المؤسسة العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أجرت تغييرات في لائحة زي القوات العسكرية في عام 2017، حيث منحت التغييرات أفراد الجيش التركي من النساء حرية ارتداء الحجاب مع زيهم الرسمي.

وعلى خلفية هذا الأمر تقدم حزب التحرر الشعبي بطعن على هذا القرار لدى مجلس الدولة باعتباره “معارضًا للعلمانية”.

من جانبها رفضت الدائرة الثانية بمجلس الدولة الطعن بالإجماع، وشددت في قرارها على كون الحجاب جزء من الحياة اليومية وأنه لا يخالف مبدأ علمانية الدولة.