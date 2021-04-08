أنقرة (زمان التركية) – زعم الكاتب التركي، فاتح ألطايلي، إن تركيا اقترحت تسوية قضية بنك خلق التركي المتورط في الالتفاف على العقوبات الأمريكية على إيران، مقابل 1.3 مليار دولار.

ألطايلي أوضح أن المبلغ دفعته تركيا بالأساس، مشيرا إلى أن الاقتراح هو أن تحصل واشنطن على الـ1.3 مليار دولار التي دفعتها تركيا لها من أجل مشروع مقاتلات إف 35.

ويضيف الكاتب التركي أنه لا يعلم أن كانت واشنطن ستقبل هذا الاقتراح أم لا.

ويشير ألطايلي إلى أن الأزمة هنا هو أن أنقرة دفعت الـ1.3 مليار دولار إلى شركة لوكهيد مارتن، وليس لوزارة الخزانة الأمريكية.

كما أكد ألطايلي أنه في حالة رفض واشنطن هذا الاقتراح، ستسعى أنقرة لاستعادة هذه الأموال.

يذكر أن الولايات المتحدة علقت في 2020 مشاركة تركيا في مشروع إنتاج مقاتلات F 35 وأوقفت تسليمها المقاتلات الأمريكية التي دفعت ثمنها، على خلفية إصرار أنقرة على امتلاك منظومة الدفاع الصاروخي الروسية.

وتعود أحداث قضية بنك خلق إلى فترة فرض العقوبات الأمريكية الأولى على إيران، إذ أدين البنك التركي بارتكاب عمليات تبيض أموال غرضها مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات، وسجن في القضية محمد هاكان أتيلا نائب رئيس البنك، ورضا ضراب رجل الأعمال التركي من أصل إيراني، وتنتظر أنقرة عقوبات أمريكية بسبب تجاوز بنك خلق الذي كان بعلم رئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان.