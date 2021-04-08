عفرين (زمان التركية)ــ أعلنت عناصر كردية في شمال سوريا تطلق على نفسها اسم “قوات تحرير عفرين” استهداف جنود في الجيش التركي، ردًا على القصف التركي.

وقالت قوات تحرير عفرين، إنها استهدفت “الاحتلال التركي” في قرية غوبل، بهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين.

وقالت العناصر الكردية إن الهجوم ياتي ردًا “على القصف التركي الذي أصاب مدنيين في 7 أبريل”.

ونشر حساب يحمل اسم “Rojava Gündemi” مقطع فيديو يظهر استهداف عسكريين بقصف، ونشر مع الفديو التعليق التالي “ردت قواتنا وشنت رداً (خاصاً) استهدف الاحتلال التركي في قرية غوبل، ما أدى إلى مقتل 4 غزاة أتراك وإصابة 5 آخرين”. لكن لم يتم التأكد من تاريخ تصوير الفيديو.

📍Afrin liberation forces: In response to Turkish shelling that wounded civilians on April 7, our forces responded and launched an "special" response targeting Turkish occupation at the village Gobel, killing 4 Turkish invaders and wounding another 5. pic.twitter.com/Bak2dzWSbK — Rojava Gündemi (@GndemiRojava) April 8, 2021

يأتي ذلك بعد الإعلان اليوم عن تفجير رتل عسكري للقوات التركية في إدلب.

وقال الحساب ذاته إنه “أثناء مرور قافلة من 10 مدرعات تابعة للقوات المسلحة التركية من معبر كفر لوسين الحدودي جنوبي إدلب، تم تفجير لغم سبق وضعه على الطريق بين منطقتي البراء وأحسام في جبل الزاوية”.

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، مقتل جنديين تركيين، في هجوم لعناصر وحدات حماية الشعب الكردية بمنطقة عفرين شمال سوريا.

وقالت الدفاع إن قوتها قامت بتحييد “ثلاثة إرهابيين من وحدات حماية الشعب الكردية” كحصيلة أولية. وأضافت أن قواتها تشن قصفا على مواقع القوت الكردية بالمنطقة.

وسيطر الجيش التركي بمعاونة فصائل المعارضة السورية، على عفرين في مارس 2018، ضمن عملية عسكرية اطلق عليها “غصن الزيتون”.