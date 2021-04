عفرين (زمان التركية)ــ أعلنت عناصر كردية في شمال سوريا تطلق على نفسها اسم “قوات تحرير عفرين” استهداف جنود في الجيش التركي، ردًا على القصف التركي.

وقالت قوات تحرير عفرين، إنها استهدفت “الاحتلال التركي” في قرية غوبل، بهجوم أسفر عن مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 5 آخرين.

وقالت العناصر الكردية إن الهجوم ياتي ردًا “على القصف التركي الذي أصاب مدنيين في 7 أبريل”.

ونشر حساب يحمل اسم “Rojava Gündemi” مقطع فيديو يظهر استهداف عسكريين بقصف، ونشر مع الفديو التعليق التالي “ردت قواتنا وشنت رداً (خاصاً) استهدف الاحتلال التركي في قرية غوبل، ما أدى إلى مقتل 4 غزاة أتراك وإصابة 5 آخرين”. لكن لم يتم التأكد من تاريخ تصوير الفيديو.

📍Afrin liberation forces: In response to Turkish shelling that wounded civilians on April 7, our forces responded and launched an "special" response targeting Turkish occupation at the village Gobel, killing 4 Turkish invaders and wounding another 5. pic.twitter.com/Bak2dzWSbK

— Rojava Gündemi (@GndemiRojava) April 8, 2021