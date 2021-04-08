(زمان التركية)-كشفت مصر عن المدينة المفقودة تحت الرمال في الأقصر عاصمة مصر في العصر الفرعوني، والمدينة المفقودة كانت تسمى “صعود آتون” ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل الملك توت عنخ آمون.

المدينة التي يعود تاريخها لـ 3000 عام تقع في الأقصر جنوب مصر بالمنطقة بين معبد رمسيس الثالث في مدينة هابو ومعبد أمنحتب الثالث في ممنون.

كشف عن ذلك البعثة المصرية برئاسة عالم المصريات الدكتور زاهي حواس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وقال الدكتور زاهي حواس، في بيان أصدره اليوم الخميس، إن العمل بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك توت عنخ آمون، لأنه تم العثور على معبدي كل من “حورمحب” و”آي” من قبل”. وفق وكالة انباء الشرق الأوسط.

وأضاف ان البعثة عثرت علي أكبر مدينة على الإطلاق في مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك “أمنحتب الثالث” الملك التاسع من الأسرة الـ 18، الذي حكم مصر من عام 1353 حتى 1391 ق.م، وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع ” أخناتون” آخر 8 سنوات من عهده .