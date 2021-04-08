أنقرة (زمان التركية) – مع تجاوز إصابات فيروس كورونا اليومية في تركيا 50 ألف حالة تزداد الكثافة في المستشفيات تدريجياً، ويزداد الوضع سوءًا، مع توقعات بأن يصل عدد الإصابات قريبًا 60 ألف حالة في اليوم.

وقال الأمين العام لجمعية الأطباء التركية البروفيسور الدكتور، فيدات بولوت، إن نسبة إشغال وحدات العناية المركزة من الدرجة الأولى المستخدمة في علاج كورونا، بلغت 92-93 %.

وأضاف بولوت أنه في الوقت الحالي، لم يتبق سوى سرير واحد للعناية المركزة فارغًا في مستشفى كلية الطب بجامعة غازي.

وتابع البروفيسور التركي: “توجد مشكلة في أسرة العناية المركزة بالولايات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير. واذا لم تتخذ الاحتياطات فسيصل عدد الحالات اليومي الى 60 ألفا نهاية أبريل”.

وأكد بولوت أن الأيام العشرة القادمة يمكن أن تكون مزعجة للغاية، مشيرًا إلى أن المواطن ليس على علم بالوضع.

بولوت ذكر أن عدد الحالات ينمو بسرعة، ولا يوجد مكان في وحدات العناية المركزة، مؤكدًا أنه يجب الاعتراف بخطورة الوضع، وقال إن “معدل الإشغال مرتفع للغاية ليس فقط في وحدات العناية المركزة، ولكن أيضًا في الخدمات، معدل الوفيات أعلى في وحدات العناية المركزة مقارنة بالأشهر السابقة”.