أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده “تأمل أن يكون التطبيع بين الدول الشقيقة في منطقة الخليج دائما”، مشيدا بجهود الوساطة التي تبذلها الكويت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح في أنقرة الخميس.

وقال أوغلو: “جهود الوساطة التي تبذلها الكويت تستحق الاحترام، وتركيا تدعم دائما هذا الدور المحوري الهام، وستواصل ذلك في الفترة القادمة”.

وأكد أن الكويت وتركيا “أصبحتا رمزا وعلامة للوساطة في العالم، وما أنجزته الكويت خلال الأزمة الخليجية لم يكن سهلا طوال 4 سنوات”.

ولفت إلى أن “الكويت حافظت على حيادها ولم تفقده أبدا خلال هذه الأزمة، ولم تتنازل أبدا عن إصرارها، وواصلت جهودها رغم الصعوبات”.

وأضاف: “ما نأمله الآن هو أن يصبح هذا التطبيع دائما بفضل جهود الكويت وأن تتقدم العلاقات بين الدول الشقيقة نحو الأفضل”.

وشدد أوغلو على أن “هذا سينعكس بشكل إيجابي أيضا على علاقات تركيا مع مجلس التعاون الخليجي والبلدان الشقيقة في المنطقة”.