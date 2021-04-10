واشنطن (زمان التركية)ــ حذر مجلس الاستخبارات القومي الأمركي من أن بعض البلدان مثل تركيا تستخدم القومية لزيادة نفوذها في العالم.

يتضمن “تقرير الاتجاهات العالمية 2040 ” الذي يتم إعداده كل أربع سنوات منذ عام 1997 ونشرر للمرة السابعة هذا العام تقديرات للتطورات الاستراتيجية العالمية التي قد تأثر على الولايات المتحدة في السنوات العشرين المقبلة.

قال التقرير إن بعض الحكومات تستخدم القضايا الدينية والعرقية للحصول على دعم الشعوب الأجنبية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. وفي إطار ذلك أشار التقرير إلى تزايد الجهود المبذولة لتقوية مجتمعات الشتات التركي لزيادة نفوذ أنقرة في أوروبا.

وجاء في التقرير أن الصراعات الإقليمية في ازدياد، وأن دول مثل إيران و تركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة تشارك في هذا الصراع، وذكر أن هذه الدول تريد السيطرة على مناطق التي لا توجد فيها أي قوة تعارضهم.