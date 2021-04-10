أنقرة (زمان التركية)ــ أبلغت الولايات المتحدة تركيا أن اثنتين من سفنها الحربية ستمران عبر المضيق التركي ليتم نشرهما في البحر الأسود حتى الرابع من مايو/أيار ، فيما حشدت روسيا قواتها العسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا.

اندلع العنف مؤخرًا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس بأوكرانيا. وطلبت ألمانيا من روسيا سحب قواتها ، بينما اتهمت موسكو كييف بالاستفزازات.

وقالت أنقرة “تم إرسال إشعار إلينا قبل 15 يومًا عبر القنوات الدبلوماسية بأن سفينتين حربيتين أمريكيتين ستمران إلى البحر الأسود تماشياً مع اتفاقية مونترو. وقالت وزارة الخارجية التركية إن السفن ستبقى في البحر الأسود حتى الرابع من مايو أيار.

يمنح اتفاق مونترو لعام 1936 تركيا السيطرة على مضيق البوسفور والدردنيل ، ويحد من وصول السفن الحربية البحرية ويحكم سفن الشحن الأجنبية.

ومؤخرًا اندلع جدال، حول إمكانية انسحاب تركيا من اتفاقية مونترو على خلفية انسحاب الرئيس رجب أردوغان من اتفاقية إسطنبول، وأصدر 104 جنرالا بيانا يرفضون فيه طرح القضية للنقاش، الأمر الذي وصفه أردوغان بأنه “انقلاب”، فيما احتجزت السلطات 10 جنرالات من الموقعين على البيان للتحقيق معهم ملابسات إصدار البيان.