بغداد (زمان التركية) – التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارته إلى العراق على مدار يومي 10 و11 الجاري، في اليوم الأول من الزيارة بكل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، و فؤاد حسين وزير الخارجية.

وقال بيان صادر عن الجامعة أن الأمين العام أعرب خلال اللقاءات عن ترحيبه بما شهدته الفترة الأخيرة من مساعي ترسيخ مظاهر السيادة للدولة العراقية وكذلك اهتمام قيادات الدولة بالبعد العربي في السياسة الاقليمية للعراق باعتباره رصيداً استراتيجياً أساسياً، وباعتبار بغداد رُكناً ركيناً في المنظومة العربية.

وقال البيان إن أبو الغيط قدم الشكر للمسئولين العراقيين، على دعم العراق المستمر للجامعة العربية، سياسياً ومالياً، مؤكداً أن الدعم العراقي للجامعة في الفترة الماضية كان حيوياً وأسهم في تحسين أداء الجامعة على عدد من الأصعدة.

وذكر أن أبو الغيط شدد خلال لقاءاته مع القادة العراقيين على أن الجامعة مستمرة في دعمها ومساندتها للعراق وهي تقف إلى جواره في سعيه لتثبيت الاستقرار الداخلي وتعزيز التوازن في علاقاته الإقليمية.

وأكد البيان أن الرئيس العراقي برهم صالح خلال استقباله للأمين العام تناول معه مُجمل الوضع الإقليمي، والتطورات الأخيرة في الجوار العراقي، وبخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، وقد ركز أبو الغيط في حديثه على أهمية استمرار بغداد في التوجه المقدر من تعزيز علاقاتها بمحيطها العربي. كما نقل أبوالغيط للرئيس صالح ما يستشعره من ارتياحٍ عربي حيال هذا التوجه العراقي الإيجابي.

وذكر المصدر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقي استقبل أبو الغيط في قصر الحكومة، حيث عُقدت جلسة مباحثات استعرض الكاظمي خلالها توجهات حكومته على الصعيدين الداخلي والإقليمي. وقد عبّر أبو الغيط من ناحيته عن تأييده الكبير للمنهج الشجاع الذي يتبناه الكاظمي في مواجهة التحديات، والذي يضع مصلحة العراق فوق أية اعتبارات أخري، ويسعى لترسيخ سيادة البلد واستقراره. كما حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية على استعراض عددٍ من الأزمات العربية والتحديات المختلفة التي تواجه المنطقة، مؤكداً أهمية دور العراق في التوازن الإقليمي.

وأضاف بيان الجامعة أن أبو الغيط عقد جلسة مباحثات مطولة مع وزير الخارجية فؤاد حسين، بمقر وزارة الخارجية في بغداد، حيث استمع منه إلى تقييم شامل للأوضاع الإقليمية. وأعرب أبو الغيط عن ارتياحه للرؤية العراقية حيال تخفيف حدة التوترات الإقليمية، وإبعاد العراق عن التجاذبات الجارية، حفاظاً على استقلاله واستقراره وتوفير الفرص لنموه الاقتصادي الضروري تلبية لطموحات شعبه.

وأضاف أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، قد استقبل الأمين العام للجامعة في بغداد التي كان بزيارتها السبت، حيث أثنى رئيس الاقليم على العلاقة القائمة بين العراق والجامعة وبصفة خاصة بين الاقليم والجامعة مبرزا أهمية استمرارها وتنميتها؛ كما رحب الأمين العام من جانبه بإقرار مجلس النواب للموازنة للعام 2021 بما يُسهم في تجاوز المُشكلات بين الحكومة المركزية والإقليم، وينعكس إيجاباً على العلاقة بينهما.