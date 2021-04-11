أنقرة (زمان التركية) -احتفت وسائل الإعلام في تركيا، بمناسبة الذكرى الـ 176 لتأسيس منظمة الشرطة التركية، بالإعلان عن إتمام تدريب عناصر نسائية بقدرات قتالية مميزة تعادل الرجال.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تركيا، انضمت 500 سيدة إلى صفوف القوات الخاصة النسائية بعد أن أكملن تدريبهن في مطلع العام الحالي.

فرق العمليات الخاصة النسائية في مديرية فرع العمليات الخاصة بشرطة مديرية أمن ولاية شرناق، تخضع لتدريبات صعبة على “عمليات مكافحة الإرهاب”، وتتلقى نفس التدريبات الذي يخضع له الرجال.

الإعلام الموالي للحكومة قال إن فرق العمليات الخاصة النسائية أصبحت قادرة على العمل في المناخ القاسي والظروف الجغرافية الوعرة، وترعب الإرهابيين ليل نهار بمعداتهم المجهزة بالكامل بالأسلحة المحلية والوطنية.

عناصر فرق العمليات الخاصة النسائية، بإمكانهن إصابة الهدف بدقة متناهية من مسافة 200 متر، وفقا لتقارير إخبارية.

وقالت إحدى شرطيات العمليات الخاصة، إنهن تلقين نفس التدريب الذي حصل عليه الرجال، وتابعت: “نحن فخورات بأن نكون جزءًا من هذه المهنة. تاريخنا مليئ بالأبطال الذين ضحوا بحياتهم دون تردد من أجل الوطن. نحن، بصفتنا مميزين. شرطة العمليات، يشرفون ويفخرون دائمًا بارتداء هذا الزي المشرف”.

وأكدت الشرطيات أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في أنهم سينجحون في أداء هذا الواجب الشريف والمقدس تحت كل الظروف حتى لا يتركوا دماء شهدائنا على الأرض.

وتابعت الشرطيات: “أسلحتنا ومركباتنا محلية ووطنية. نستخدمها في واجباتنا وتدريبنا. نحن هنا من أجل وطننا. حب الوطن يأتي في المقام الأول بالنسبة لنا. نتلقى نفس التدريب الصعب الذي يتلقاه العاملون في العمليات الخاصة من الإناث والذكور.نحن نقاتل معا من أجل الوطن”.