أنقرة (زمان التركية) – قالت تقارير إن نادي أرسنال الإنجليزي بدأ مفاوضات لضم اللاعب التركي، يوسف يازيجي، الذي سجل موسمًا رائعًا مع نادي ليل الفرنسي.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن اختيار النادي الإنجليزي وقع على يازيجي في ختام مساعيه لضم لاعب مبدع إلى صفوفه. وسيقوم النادي اللندني بالتوقيع مع يازجي في حال انفصال اللاعب النرويجي المعار، مارتن أوديجارد، عن صفوفه.

وامتدحت وسائل الإعلام الإنجليزية في أخبارها الأداء الممتاز الذي سجله يازيجي خلال الموسم الحالي، كما أشارت إلى الثلاثية التي أحرزها أمام كل من ميلان وسبارتا براغ في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن وسائل الإعلام الفرنسية زعمت يوم السبت أن نادي ليل الفرنسي سيطرح للبيع لاعبيه ذوي القيمة السوقية المرتفعة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها وأن يازيجي سيكون من بين هؤلاء اللاعبين.

هذا وسجل يازجي البالغ من العمر 24 عاما أداء رائعا هذا الموسم بصفوف نادي ليل الفرنسي، حيث تمكن يازجي من إحراز 14 هدفا خلال 36 مباراة لعبها مع النادي الفرنسي.