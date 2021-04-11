أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع للرأي عن عدم رضا ناخبي تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على السياسات الزراعية المتبعة من قبل الحكومة.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة متروبول للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا، وتم سؤال المشاركين عن موقفهم من السياسات الزراعية للحكومة، وعلى الرغم من اختلاف الأحزاب التي ينتمون لها فإن أكثر من نصف المواطنين أكدوا فشل السياسات الزراعية المتبعة.

وأوضح أكثر من نصف ناخبي حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية أن السياسات الزراعية المتبعة غير ناجحة، بينما شدد 87.5 في المئة من ناخبي حزب الشعب الجمهوري و90.7 في المئة من ناخبي حزب الخير و89.5 في المئة من ناخبي حزب السعادة على فشل تلك السياسات الزراعية.

هذا ووصف 17.2 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم السياسات الزراعية المتبعة بالسيئة، في حين وصف 12.9 في المئة من ناخبي الحزب الحاكم السياسات الزراعية المتبعة بالسيئة للغاية.

وخلال الفترة الماضية اشتكى عدد من المزارعين من عدم مقدرتهم على تصريف محاصيلهم الزراعية في ظل تزايد الاعتماد على الواردات من الخارج، بجانب القيود التي فرضها فيروس كورونا.

وفي استجابة على ما يبدو لشكاوى المزارعين المتزايدة، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة قامت بشراء ملايين الأطنان من المحاصيل الزراعية كانت متبقية لدى المزارعين وستقوم بتوزيع تلك المنتجات الزراعية مجانا على المحتاجين.