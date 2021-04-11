ديار بكر (زمان التركية) – اعتقلت الشرطة في تركيا ناشطات في مجال حقوق المرأة من ولاية ديار بكر جنوب شرق البلاد.

ووجهت السلطات إلى الناشطات تهمة العضوية في منظمة إرهابية.

أفادت وكالة أنباء ميزوبوتاميا الكردية أن شرطة ديار بكر داهمت يوم الاثنين الماضي جمعية “روزا” النسائية واحتجزت 26 امرأة بتهمة الإرهاب.

وقالت موقع (Tele1) التركي إن النيابة أفرجت يوم السبت عن تسع نساء على ذمة المحاكمة، بينما وُضعت ثمان سيدات رهن الإقامة الجبرية، وتم تمديد احتجاز ثماني نساء لمدة 48 ساعة أخرى.

ومن بين المعتقلين ليلى أكغول، المستشارة السابقة لنائب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ديرسيم داغ، وعضو لجنة المرأة الاشتراكية ساتيه أوك.

وتنظر المحكمة الدستورية حاليا دعوى لإغلاق الحزب الكردي وحظر 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.

الاعتقالات تأتي في أعقاب خروج تركيا من معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة، وهي خطوة أثارت احتجاجات من قبل جماعات حقوق المرأة التركية.

في الشهر الماضي، سحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تركيا من “اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي” ، المعروفة على نطاق واسع باسم اتفاقية إسطنبول، في قرار أثار انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين.