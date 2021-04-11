ديار بكر (زمان التركية) – تعرض نائبا رئيس شعبة حزب الحركة القومية في ديار بكر ذات الأغلبية الكردية لهجوم بالبنادق.

وفقًا للمعلومات الواردة في الصحف المحلية، فإن شخصًا مجهول الهوية قفز أمام سيارة نائبي رئيس شعبة حزب الحركة القومية الإقليمية شوكت توبراك وأكرم زازا أوغلو، وأطلق النار على مؤخرة سيارتهما بعدما توقفت.

وتبين أن الرصاص أصاب مؤخرة السيارة، ومن ناحية أخرى ذُكِر أن مسؤولي حزب الحركة القومية لم يصابا في الهجوم ، وبدأت الشرطة التحقيق في الحادث.

يشار إلى تعرض عدد من السياسيين والصحفيين لهجمات مسلحة واعتدائات في الفترة الأخيرة كان متهما فيها أشخاص ينتمون إلى “الذئاب الرمادية” الذراع المسلح لحزب الحركة القومية الحليف الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم.