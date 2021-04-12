أنقرة (زمان التركية) – قالت الرئاسة التركية إنها تدعم وحدة أوكرانيا، داعية إلى تهدئة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وعبرت عن دعمها تسوية المشاكل من خلال المفاوضات الثنائية.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الأحد على تويتر “تركيا تدافع عن وحدة أراضي أوكرانيا وحقوق تتار القرم”، ودعا إلى “حل المشاكل بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات” مضيفًا أن “جميع أنواع التوترات والصراعات في البحر الأسود والمنطقة تلحق الضرر بالجميع”.

وتأتي تصريحات كالين بعد يوم من لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وقال أردوغان إن أنقرة مستعدة لدعم أوكرانيا وسط تصاعد التوترات مع روسيا بشأن الحشد العسكري للأخيرة على الحدود، حيث تقاتل القوات الحكومية والانفصاليون المدعومون من روسيا منذ 2014.

تعمل روسيا على زيادة عدد القوات على الحدود الأوكرانية، لكنها تؤكد أنه لا ينبغي اعتبار ذلك تهديدًا.

وكان مسؤول روسي كبير حذر يوم الجمعة من أن موسكو قد تتدخل لمساعدة السكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا إذا شنت أوكرانيا هجومًا شاملاً على الانفصاليين هناك.

كما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، دميتري كوزاك قوله “التصعيد يمكن أن يمثل بداية النهاية لأوكرانيا”.