أنقرة (زمان التركية) – أعد الشيف التركي، بوراك أوزدمير، طبق ورق العنب للمطربة الإماراتية أحلام.

ونشر الشيف بوراك مقطع فيديو على حسابه على إنستجرام، خلال طهي طبق ورق العنب.

بوراك ظهر خلال الفيديو في لقطات عفوية مرحة مع أحلام وهو يطهو الطبق المميز.

وكتب الشيف التركي على مقطع الفيديو “مرحبا بكم في czn burak Dubai”، وهو المطعم الخاص به في إمارة دبي.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات وعلامات الإعجاب.

كما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر، ظهر خلاله بوراك مع لولوة الهاجري ابنة أحلام.