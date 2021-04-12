أنقرة (زمان التركية) – هزم فريق بشكتاش التركي نظيره أرضروم سبور بأربعة أهداف مقابل هدفين.

المباراة التي تأتي في إطار الأسبوع الـ34 من الدوري التركي الممتاز، أقيمت على ملعب كاظم كارابيكير في أرضروم.

وسجل أهداف بشكتاش سايل لارين في الدقيقة التاسعة، وأوغوزخان أوزيعقوب في الدقيقة 26، رشيد غزال في الدقيقة 66، جوكهان توري في الدقيقة 86.

أما هدفي أرضروم سبور فسجلهما ليوستشوتشين في الدقيقة 16، إمره باشسان في الدقيقة 39.

وبهذه النتيجة يحتل بشكتاش المركز الأول في الدوري التركي الممتاز، بإجمالي نقاط 70.

أما أرضروم سبور فيأتي في المركز الـ20، بإجمالي نقاط 28.