أنقرة (زمان التركية) – وقعت مشاجرة مثيرة بين ركاب رحلة الخطوط الجوية التونسية المتجهة من العاصمة تونس إلى مدينة إسطنبول.

وتسببت المشاجرة، التي وقعت داخل الطائرة لسبب غير معروف، في تأخر إقلاع الرحلة لمدة خمس ساعات.

وقعت المشاجرة بين ثلاثة من ركاب الرحلة قبل بضعة ثواني من إقلاع الطائرة. وخلال فترة قصيرة تحولت المشاجرة إلى تبادل لكمات، حيث بدأت المشاجرة بين عدد من النساء غير أنها تفاقمت مع تدخل الرجال بالأمر.

وسيطرت حالة من الفزع الشديد على ركاب الطائرة، إذ تدخل طاقم الطائرة للتفريق بين المتنازعين غير أن محاولاتهم لم تفلح وهو ما دفعهم إلى استدعاء طواقم الشرطة بالمطار.

هذا وبدأت السلطات تحقيقا حول الواقعة.