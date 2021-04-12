أنقرة (زمان التركية) – نظم مدافعون عن حقوق الإنسان وقفة تضامنية بساحة الجمهورية في قلب العاصمة الفرنسية، باريس، لمؤازرة عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي الذي تم اعتقاله عقب إسقاط الحصانة عنه.

وبسبب القيود المفروض لمكافحة فيروس كورونا المستجد حضر ثلاثون شخصا فقط الفعالية الداعمة لجرجرلي أوغلو التي شارك بها أيضا عدد من الحقوقيين الأعضاء في مبادرة اتحاد منظمات الترويج والدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية الفرنسي (CDDH).

وأعرب العديد من الفرنسيين بجانب المتطوعين أيضا عن دعمهم للوقفة التي أقيمت بساحة الجمهورية التي تعد أحد أهم وأكبر الميادين بمدينة باريس.

وأدلى أعضاء المبادرة بتصريحات صحفية باللغتين الفرنسية والتركية، كما قاموا بتوزيع منشورات تروي المضايقات التي تعرض لها جرجرلي أوغلو.

والشهر الماضي تم اعتقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو من منزله بشكل عنيف، وتعامل مع عناصر الشرطة بغلظة، وجذبوه بعنف حتى سيارة الشرطة، ومنع حتى من ارتداء حذائه، في تكرار لنفس أسلوب التعامل الذى تعرض له البرلماني السابق عند اعتقاله من البرلمان.

يشار إلى أنه في ذات اليوم الذي أسقطت فيه الحصانة البرلمانية عن جرجرلي أوغلو رفعت دعوى لدى المحكمة الدستورية، تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يصوت له سنة ملايين نخب في تركيا، وحظر أعضائه من العمل السياسي.

ودافع جرجلي أوغلو بشجاعة لسنوات عن ضحايا الاعتقال والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.