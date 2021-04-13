أنقرة (زمان التركية)- قالت أخصائية أمراض باطنة إن عنصر الزنك يدعم الجسم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة التركية، أيتشا كايا، أن هناك العديد من نتائج الأبحاث تظهر أن الزنك، وهو عنصر مهم للمناعة، يدعم الجسم ضد كورونا ويساعد على جعل فترة المرض أقصر وأعراضها أخف.

وأضافت كايا أن عنصر الزنك يكون موجودا في الحبوب الكاملة واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والمأكولات البحرية والكبد والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

وأشارت الدكتورة التركية إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم والمأكولات البحرية في تركيا، يقلل فرصة حصول الأتراك على الزنك، لذلك طالبتهم باستشارة طبيب والحصول على وصفة طبية تزيد مستويات الزنك في الدم.

وتابعت كايا: “كما أظهرت الأبحاث الحديثة أن وظائف الجهاز المناعي، وخاصة الخلية التائية، التي تلعب دورًا مهمًا في هذا النظام، تتأثر سلبًا بنقص الزنك”.