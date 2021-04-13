أنقرة (زمان التركية)- قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلزام تركيا بدفع تعويض قدره 16 ألف يورو إلى الصحفي التركي المعتقل أحمد ألتان.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن حقوق الصحفي والكاتب أحمد ألتان في “السلامة والأمن” و “المحاكمة العادلة” و “حرية التعبير”، التي تضمنها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قد انتهكت.

وخلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي اعتبرت أن محاكمة ألتان وإدانته تأتي لأسباب سياسية، وقالت إن التصريحات والمقالات التي تشكل أساس اتهامه وإدانته لا يمكن أن تشكل شكوكًا معقولة.

وبهذا القرار، ألزمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بدفع 16 ألف يورو إلى ألتان.

يذكر أن ألتان الذي اعتقل في عام 2016 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة، تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبعدها تم تخفيف هذه العقوبة، إلى السجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر بتهمة “مساعدة منظمة إرهابية”.

في 4 تشرين ثاني / نوفمبر 2019، أمرت المحكمة المحلية بالإفراج عن ألتان.

بناءً على اعتراض مكتب المدعي العام في اسطنبول على قرار الإفراج في 6 نوفمبر 2019، تم القبض على ألتان مرة أخرى في 13 نوفمبر 2019 بقرار من المحكمة الجنائية العليا السابعة والعشرين في اسطنبول.

ثم قدم ألتان طلبًا فرديًا إلى المحكمة الدستورية في 21 نوفمبر 2019، لكن تم رفض هذا الطلب من قبل المحكمة الدستورية.