أنقرة (زمان التركية)- أصدرت السلطات في تركيا قرارا بالإفراج عن 14 ضابطا متقاعدا بالبحرية، تم اعتقال 10 منهم واستجوب 4 آخرين على خلفية إصدار “بيان مونترو”.

مكتب المدعي العام أصدر قرار الإفراج عن الأدميرالات المتقاعدين الـ14، وهم ضمن 104 أدميرال متقاعد أصدروا بيانا سمي بـ”بيان مونترو” يحذرون فيه الرئيس رجب طيب أردوغان من الانسحاب من اتفاقية مونترو الخاصة بالمضائق البحرية.

وفرض المدعي العام على الجنرالات حظر مغادرة البلاد والرقابة القضائية، وهم: على علاء الدين سيفيم، وأتيلا كيزيك، وأتيلا كيات، وبولنت أولكاي، وقادر صاجديش، ومصطفى أوزبي، ورمضان جيم غوردينيز، وتورغي أردوغ، وتوركر إرتورك، علي سعدي أونسال وجميل شكرو بوز أوغلو وإنجين بايكال ونادير هاكان أرايدن، طُلبت شروط الرقابة القضائية لعدم مغادرة البلاد والمقاطعة.

فيما أصدر مكتب المدعي العام قرارا باعتقال أرجون مانجي، الذي أعد بيان مونترو.

واعتقلت السلطات 10 جنرالات من الموقعين على البيان قبل أكثر من أسبوع للاستجواب، وجاء قرار الإفراج عنهم بعد تنفيذ أربعة جنرالات آخرين أمس قرار الاستدعاء الذي أرسل إليهم دون اعتقال نظرًا لكبر سنهم.