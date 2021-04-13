أنقرة (زمان التركية) – شهد سوق مصر بمنطقة “أمينونو” في مدينة إسطنبول حالة من السخط في أوساط المواطنين أثناء شرائهم مستلزمات شهر رمضان الكريم.

ومع انطلاق شهر رمضان الكريم اصطف المواطنون لشراء التمور، التي لا تخلوا منها الموائد خلال الشهر الكريم. وتفاوتت أسعار التمر داخل السوق، غير أن ارتفاع أسعارها منع العديد من المواطنين من شرائها.

وتتفاوت أسعار التمور بحسب أنواعها، غير أن تمر “القدس الكبير” سجل أعلى ارتفاعا في الأسعار ليصبح الأغلى من بين أنواع التمور المطروحة. وبلغ سعر كيلو جرام الواحد منه نحو 140 ليرة، بينما بلغ سعر الحبة منه 5 ليرات.

وانتابت حالة من السخبط المواطنين أثناء شرائهم التمور، حيث استنكر بعضهم بلوغ سعر حبة التمر 5 ليرات مشيرين إلى أن الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج إلى 25 ليرة يوميا وألف ليرة شهريا كي تتناول تمر القدس.

ولجأ المواطنون إلى التمور الأقل سعرا، غير أن أغلبهم غادر السوق دون شراء التمور.