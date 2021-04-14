أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي شارك به 1500 شخص في 12 ولاية تركية أن نسبة داعمي حزب الحركة القومية في الانتخابات لا تؤهل الحزب للحصول على تمثيل برلماني، دون الدخول في تحالف.

وخلال استطلاع الرأي الذي اعدته مؤسسة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية.

وحصد حزب العدالة والتنمية الحاكم نحو 36.1 في المئة من الأصوات، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 23.3 في المئة وحزب الخير على 15.3 في المئة.

أما حزب الحركة القومية فحصل على 8.6 في المئة بينما يجب أن لا تقل نسبة الحزب الممثل في البرلمان عن 10 بالمئة، حتى يشكل كتلة برلمانية.

فيما حصل حزب الديمقراطية والتقدم على 2.7 في المئة.

هذا وبلغ إجمالي الأصوات التي حصل عليها تحالف الجمهور الحاكم الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، نحو 47.7 في المئة.